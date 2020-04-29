В Україні в червні з’являться нові гроші: як вони виглядають

Національний банк України з 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це повідомили у прес-службі НБУ в середу, 29 квітня.

Як відзначили в прес-службі, з 3 червня монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговій мережі або здійснювати операції в банках.

На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, які будуть розподілені між підрозділами банку в регіонах. З 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки у НБУ і видавати їх своїм клієнтам.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і старими банкнотами цього номіналу. Поступово – в результаті природного зносу – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися у зверненні монетами.

Нова монета номіналом 10 гривень — невелика за розмірами, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага — 6,4 грама. Вона виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритними розмірами (діаметр, товщина і гурт) нова 10-гривнева монета істотно відрізняється від монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.

«Це – частина комплексного рішення по оптимізації і оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який триває з 2014 року і має за мету забезпечити в Україні більш надійніше та захищені від підробок банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес», — йдеться в повідомленні.