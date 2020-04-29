Береза розкусив постановку з «замурованими» рестораном Тищенко

Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза викрив свого екс-колегу з РПЛ Олега Ляшка в постановочности ролика з «замурованими» входом у ресторан «Велюр». Заклад належить до чинного парламентарію від «Слуги народу» Миколи Тищенка.

На своєму Telegram-каналі Береза зазначив, що насправді Ляшко і його соратники заблокували не основний вхід в ресторан, а на літню терасу.

«Ой, як незручно вийшло. Спеціально під’їхав до ресторану «Велюр». І з’ясував, що вхід в ресторан не закритий і не замурований. В процесі шоу закрили вхід на літню терасу, який і так був закритий. А вхід в ресторан працює. І все інше теж», – написав екс-нардеп.

За його словами, першими підступ помітили люди, які живуть поблизу с «Велюром». Саме вони і розповіли про це Березі.

«Так я дізнався, що це було шоу. Для довірливих і наївних. А тепер і ви про це знаєте», – резюмував він.

Вхід в сам ресторан

Скріншот відео