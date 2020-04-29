Доктор, яка очолювала Швидку допомогу підмосковного ” Зоряного містечка, покінчила життя самогубством

“Коронавирусный” суїцид в Зоряному містечку: причина – неготовність до епідемії

Доктор Наталія Лебедєва, яка очолювала “швидку допомогу” підмосковного ” Зоряного містечка, покінчила життя самогубством, кинувшись униз з шостого поверху будівлі лікарні, де лікувалася від коронавіруса

Про це пише в понеділок, 27 квітня, британський таблоїд The Daily Mail.

Ця трагедія стала наслідком звинувачень в нездатності зупинити спалах захворювання COVID-19 в зоряному містечку. Лебедєву звинуватили в тому, що вона не прийняла серйозні заходи для забезпечення безпеки своїх співробітників і допустила зараження коронавірусом кількох працівників, серед яких директор лікарні Ольга Мініна.

На момент трагедії вона перебувала у відділенні, перепрофільованому для лікування хворих COVID-19. Обставини події розслідують правоохоронні органи Підмосков’я.

Лебедєва брала особисту участь у лікуванні “нульового пацієнта” –одного з керівників навчального центру, який мав безпосередній контакт з космонавтами, пише видання з посиланням на газету “Московський комсомолець”.

Раніше в цей день стало відомо про спробу суїциду, вчиненого Оленою Непомнящею, т.в.о. головного лікаря Крайового госпіталю ветеранів воєн в Красноярському краї, яка викинулася з вікна службового кабінету, розташованого на п’ятому поверсі. 47-річна жінка залишилася жива, була прооперована і зараз знаходиться в реанімації. Її стан колеги оцінюють як важкий.

Кілька інформаційних джерел, у тому числі телекомпанія ТВК, повідомили подробиці події: головлікар викинулася з вікна під час селекторної наради з керівником моз Борисом Немиком, з якими обговорювала питання перепрофілювання одного з відділень госпіталю для хворих коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, що сьогодні було зафіксовано рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом в Росії. За добу COVID-19 виявлений у 6361 людини, майже 46% – безсимптомні випадки. Загальна кількість носіїв вірусу в цій країні вперше перевищила 80000.