Штрафы по-новому. В Украине запускают автофиксацию правонарушений на дороге

“Бесплатные” штрафные баллы работать не будут. От этой идеи отказались

С 1 мая в Украине в полную силу запустят режим автоматической фиксации правонарушений на дорогах. Если нарушение водителя попадет в объектив дорожной камеры, письмо со штрафом пришлют уже по почте.

Но в данной инициативе есть одна огромная брешь – такие штрафы легко оспорить в суде.

Как должны были работать штрафные баллы

В ноябре 2015 года был принят закон, согласно которому каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно будут начисляться 150 баллов.

В случае совершения правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированного в автоматическом режиме, от общего количества начисленных баллов будет исчисляться количество штрафных баллов, предусмотренных санкцией соответствующей статьи КоАП (50 баллов за нарушение).

После использования штрафных баллов за соответствующие правонарушения на граждан должны были накладываться денежные взыскания – штрафы.

“Данная норма так на практике и не заработала из-за отсутствия практической автофиксации нарушений ПДД. На сегодняшний день ВРУ приняла закон, которым исключила из КУоАП положения о применении штрафных баллов как один из видов административных взысканий. То есть теперь за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, сразу будут применяться штрафы”, – отметила в беседе с UBR.ua адвокат АО “Мисечко и Партнеры” Яна Квасница.

Почему отказались

Ранее ожидалось, что штрафные баллы заработают одновременно с автофиксацией. Согласно задумке, автомобилист мог трижды “бесплатно” нарушить и получить санкции в виде штрафных баллов.

Денежный штраф должен был накладываться уже только после исчерпания соответствующего лимита.

Но 24 апреля Верховная Рада отменила штрафные баллы, оставив, по сути, только денежные штрафы. По мнению парламентариев, в развитых странах такие баллы работают несколько иначе – если водитель продолжает нарушать даже после накопления определенного количества баллов, его штрафуют более жестко.

Усиленные санкции применяются в многократном размере, вплоть до лишения прав.

“Ситуация, при которой лицо не несет ответственности за неоднократные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушений”, – говорится в пояснительной записке к принятому законопроекту №2809, которым отменили штрафные баллы.

Как будет работать автофиксация

Согласно закону об автофиксации правонарушений, в случае выявления нарушения ПДД, зафиксированного с помощью дорожных камер, протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, привлекаемого к ответственности.

Копии постановления по делу об административном правонарушении и материалов, зафиксированных с помощью работающих в автоматическом режиме спецсредств, имеющих функции фото- и видеосъемки, направляются нарушителю в течение трех дней со дня вынесения такого постановления.

Ответственность за нарушение ПДД, зафиксированное в таком режиме, будет нести физическое лицо или руководитель юрлица, на котором зарегистрировано транспортное средство.

Как заметил эксперт по безопасности дорожного движения, автоюрист Владимир Караваев, штраф будет приходить с каждой камеры, которая зафиксировала правонарушение.

Иными словами, если даже на одном участке дороги будет установлено две и более камер, и водитель пронесется мимо них с превышением скорости, то за это правонарушение ему придет сразу несколько штрафов.

Уплаченные штрафы будут распределятся между центральным и местными бюджетами, плюс, часть пойдет на обслуживание системы.

В чем загвоздка

Решением Конституционного суда от 22.12.2010 г. норма, предусматривающая возможность фиксировать нарушения в автоматическом режиме, была признана неконституционной.

По мнению судей, практика привлечения автовладельцев к ответственности только потому, что они являются собственниками транспортных средств, нарушает Конституцию. Суд указал, что лицо, совершившее правонарушение, должно лично нести ответственность за совершение такого правонарушения.

Дилемма в том, что за рулем в момент нарушения может быть кто угодно. Водитель имеет право передать свое авто и техпаспорт в пользование кому посчитает нужным, или может вызвать, к примеру, “трезвого” водителя, чтобы не садиться выпившим за руль и т.д.

Выходит, что даже если не сам владелец будет за рулем, штраф все равно пришлют ему.

Правда, есть возможность “перевести стрелки” на другого водителя, но для этого нужно будет занести его в базу МВД как “надлежащего пользователя”. Но это не всегда спасет, поскольку озаботиться внесением данных нужно заблаговременно.

В ином случае, нужно будет попросить нарушителя самому обратиться в полицию с “просьбой” его оштрафовать.

“Владелец транспортного средства, если он не виновен в нарушении ПДД, может избежать наказания, если лицо, управлявшее автомобилем, добровольно сообщит о своей вине и оплатит штраф”, – говорит Яна Квасница.

Как оспорить штраф

Жалоба на постановление по делам об админнарушениях в сфере ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, может быть подана в течение десяти дней со дня вступления постановления в законную силу (документ вступает в силу после вручения его лицу, в отношении которого оно было составлено).

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в отношении которого вынесено постановление, может быть восстановлен органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящем органе (вышестоящему должностному лицу), или в районном, городском суде в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины.

Срок рассмотрения – 10 дней со дня его поступления.

А вот срок судебного рассмотрения определить точно нельзя – на практике он может составлять от 6 месяцев до года в зависимости от загруженности судьи.

Оплата же штрафа будет означать согласие лица с вменяемым ему административным нарушением.

“Нарушенный срок обращения в суд можно возобновить, если на то есть уважительные причины”, – подытожила Яна Квасница.

: ubr.ua