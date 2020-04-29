У Чернівцях у митрополита УПЦ МП пневмонія

У керівника Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП митрополита Мелетія пневмонія. Про це повідомляє Релігійна правда з посиланням на джерела в єпархії.

Як зазначають джерела, поки невідомо, що стало причиною пневмонії, оскільки митрополит Мелетій відмовляється робити тест на коронавірус. Зараз він перебуває вдома.

У той же час повідомляється, що коронавірус підтверджений у секретаря єпархії та 20 священиків.