Порушників самоізоляції в Литві будуть саджати у в’язницю

Сейм Литви ухвалив поправки до закону, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції при пандемії коронавіруса COVID-19.

Про це повідомляє LRT.

У поправках, зокрема, вказується, що якщо люди поінформовані про підтвердження інфекційному захворюванні і дотримання захисних заходів, однак продовжують контактувати з іншими людьми, то їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо людина, у якої підтверджений COVID-19, порушує правила самоізоляції і карантину, йому загрожує до року позбавлення волі.

При голосуванні рішення підтримали 70 депутатів. Парламентська опозиція не голосувала, так як вважає, що звинувачення буде складно пред’явити через формулювання поправок.

Законопроект надійде на затвердження президенту Литви Гитанасу Науседе.