Комітет Ради з питань зовнішньої політики відмовився засудити спробу привласнення Росією перемоги у Другій світовій війні

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва відмовився засудити спробу керівніцтва Російської федерації привласнити перемогу у Другій світовій війні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат фракції “Голос” Соломія Бобровська.

“Вчора члени комітету зовнішньої політики від фракціі “Слуга народу” відмовилися засудити спробу привласнення Росією перемоги у Другій світовій війні. Йдеться про останню спільну заяву президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа до 75-ої річниці зустрічі на Ельбі, коли війська Першого українського фронту зустрілися із Першою армією США. У ній жодним словом не згадали участь у війні інших народів, що ми вважаємо спробою Москви переписати історію”, – написала Бобровська.

У заяві, яку відмовилися підтримати у “Слузі народу”, депутати вимагали засудити привласнення перемоги у Другій світовій війні Росією, яка позбавляє інші народи статусу учасників і переможців, засудити викривлення та спотворення Росією історії Другої світової війни, які є засобами гібридної війни Росії для відбілення її іміджу на міжнародній арені та шанувати пам’ять всіх загиблих у Другій світовій війні і підтвердити відданість ідеям недоторканості післявоєнних кордонів, свободи та рівності народів, підтримання та збереження загального миру та безпеки.

“На жаль, мої колеги по комітету зовнішньої політики з фракції «Слуга Народу» не підтвердили, що вони розуміють загрози і відстоюють українські інтереси. Інакше б рішення, потрібне Україні, було б проголосоване”, – переконана депутат.