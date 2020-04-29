Всі країни повідомляють про збільшення випадків домашнього насильства. І це не закінчиться з карантином

Всі країни, і Україна не виняток, повідомляють про збільшення випадків домашнього насильства над дітьми і дорослими за період ізоляції. І це не закінчиться з карантином.

Нам хочеться вірити, що стіни нашого будинку або квартири – повна гарантія безпеки для нас і дітей зараз. Однак, є ризики офлайн і онлайн, від яких не захистить базовий набір антиковида: ізоляція, маска, антисептик. Ці три речі не рятують від насильства, а швидше навіть збільшують його ризик.

Ми часто стигматизируем насильство – нібито воно може відбуватися тільки в неблагополучних або бідних сім’ях. Однак статистика вказує на помилковість нашого припущення. Найстрашніше в такому когнітивному спотворенні те, що з одного боку ми будемо посилено заперечувати, якщо раптом самі станемо жертвою, а з іншого – можемо халатно ставитися до безпеки дітей, вважаючи, що «ми благополучна сім’я і з нами це точно ніколи не трапиться».

Почнемо з більш зрозумілою сфери. Домашнє насильство. Всі країни, і Україна не виняток, повідомляють про збільшення випадків домашнього насильства над дітьми і дорослими за період ізоляції. Існують сім’ї, де насильство було і раніше, але офіс або школа ставали притулком. Є й інші, де насильство почалося саме в період ізоляції. Важкі економічні умови, психологічна напруга і страх призводять до агресії та конфліктів.

У Франції та багатьох інших країнах світу вже запустили сервіси для жертв в аптеках: потерпілий повинен сказати провізору певну фразу і той, відразу розуміючи в чому проблема, зв’язується з поліцією.

В Україні також створюють нові сервіси – наприклад, запустили відразу два чат-бота в допомогу постраждалим: «Правова допомога протидії насильству» і #ДійПротиНасильства.

Від насильства страждають не тільки дорослі, але і діти. Одна з причин психологічного і фізичного насильства над ними в тому, що більшість батьків продовжує роботу з дому. Але тепер роботи на повну ставку в них одночасно дві – звична робота і діти поза школою, няні або дитячого садка. Поєднати ці два завдання і не зійти з розуму досить непросто. Фахівці радять, чим зайнятися з дитиною під час карантину, як підтримувати позитивний настрій у відносинах з дітьми під час ізоляції, або як краще реагувати на погане поводження не насильством, а конструктивом.

Однак для адекватної реакції у нас повинні бути сили і емоційна стабільність, які корисні і для нас самих: занепокоєння знижує рівень імунітету. Один з хороших методів психологічного спокою – чіткий план дня для себе і дітей.

Разом з тим, окрема сфера переживань – це фінанси. Хтось залишається без роботи, хто страждає від урізання зарплати, або ж змушений звільняти частину команди або зовсім закривати бізнес. Це, звичайно, не додає спокою. Але важливо набратися мужності і чесно пояснити дитині, чому ми вдома або навіть спробувати разом скласти новий сімейний бюджет замість злості і роздратування на фінансові прохання дітей. Ізоляція – непростий період, але це так само можливість краще дізнатися наших близьких і зміцнити стосунки.

Онлайн-безпеку. Думаю, ви вже встановили надійні паролі, які зробили резервні копії і перейшли з Zoom у відповідні канали комунікації, так що не будемо говорити про безпеки (security), а поговоримо краще про захищеності (e-Safety).

З ізоляцією люди все частіше починають активно використовувати технології для роботи, зустрічей, навчання, але також і для віртуального сексу. У розвинених країнах відбувся перехід проституції в онлайн – наприклад, трансляції. Однак користуються подібними технологіями все частіше і в романтичних стосунках. Буквально на днях читала статтю в одному з українських глянцевих журналів з хвалебними відгуками про секс в інтернеті.

Тут важливо пам’ятати: при будь-яких діях онлайн вас в процесі не двоє, а троє – інтернет завжди з вами. Сучасні технології дозволяють зробити запис екрану навіть так, щоб ви про це не здогадалися. А самі інтернет-сервіси постійно страждають від хакерських атак – всім відомі недавні скандали з Zoom. Технології дають нам море можливостей. Просто використовуючи їх для сексу, потрібно бути відразу готовими до того, що в один день матеріали можуть опинитися на порносайті без вашої згоди або повідомлення. При цьому видалити їх звідти вам буде коштувати безлічі сил, часу і може бути навіть грошей на адвоката (судитися з Pornhub непросто, навіть якщо постраждалі – діти, що вже говорити про дорослих).

До речі про дітей. На щастя, вони частіше використовують технології для навчання і спілкування з друзями і, здавалось бі, це несе менше ризиків, але чи це так?

В рамках освітнього проекту по захисту дітей від сексуального насильства в Інтернеті #stop_sexтинг, ми вирішили запитати у самих підлітків, як змінилося їхнє життя з початком карантину.

«Коли оголосили карантин, я зраділа. Неначе непланові канікули. Наразі сумую за друзями, але ми весь час підтримуємо зв’язок через соціальні мережі». Єлизавета, 16 років, Київ.

«Я не вважаю дистанційне навчання досить ефективним, але краще так, ніж ніяк. При можливості зустрічаюсь з близькою людиною, але загалом більшість годині сиджу в соціальних мережах». Таня, 17 років, Київ.

«На карантині є можливість прочитати книгу, яку давно хотіла, подивитися серіал та знайті нових друзів в інтернеті. Перше, що я зроблю, коли закінчиться карантин – зустрінусь з друзями». Єлизавета, 16 років, Полтава.

Вся комунікація дітей, разом з буллингом і ризиками від незнайомих людей, теж перейшла в інтернет – у дітей і злочинців зараз як ніколи багато часу для онлайн-комунікації.

Як результат – у всьому світі спостерігається різке збільшення злочинів сексуального характеру проти дітей в інтернеті. З дітьми знайомляться в соціальних мережах або чатах онлайн-ігор під виглядом однолітків чи навіть дорослих і починають втиратися в довіру. Найчастіше дітям достатньо пари спільних друзів і приємних фото в профілі нового друга, щоб розпочати комунікацію. Далі злочинець створює ілюзію романтичних відносин, засипає компліментами, може запропонувати стати моделлю або актором, а потім переходить до стадії вимагання інтимних фото або відео. Часто один з інструментів – відправка спочатку дитині голих фото «нового друга». Так дитина відразу почуває себе винуватим і належним слідувати вимогам злочинця.

У Швеції вже є перше судове рішення такого випадку, хоча злочинець і жертви жили на різних континентах і ніколи не зустрічалися в офлайн. Можете собі уявити, що він змушував їх робити перед камерою. Але це ще не все, у багатьох випадках злочинець не тільки змушує дітей робити жахливі насильницькі дії сексуального характеру, але і вимагає гроші за нерозголошення цих матеріалів серед друзів та рідних дитини. Більша частина дітей погоджується платити злочинцеві, згораючи від сорому й жаху і не розповідаючи ні про що рідним. Але і це ще не кінець. Далі записані фото або відео знаходять своїх клієнтів на платних сайтах по всьому світу. Буквально днями вибухнув величезний скандал у Південній Кореї, де була розкрита група в одному з месенджерів з 15 тисяч платних передплатників. Злочинець розміщував там матеріали, отримані від жертв.

При цьому Україна продовжує залишатися однією з небагатьох розвинутих країн світу, де перегляд і зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми не є злочином, а з хостером і провайдерами часто йде боротьба, щоб видалити або хоча б заблокувати такі матеріали. Але повідомити в Україні про них вже можна на портал повідомлення IWF. Матеріали у результаті блокуються і знищуються в багатьох інших країнах.

Разом з тим, у світі все більше відповідальності переноситься на творця технології, вводиться поняття Safety by Design. Наприклад, TikTok – одна з найпопулярніших соціальних мереж серед українських підлітків, передає батькам право налаштувань конфіденційності сторінки дитини, а також з 30 квітня забороняє листування користувачам молодше 16 років. Поки Pornhub дає безкоштовну підписку всім користувачам, що насправді негативно позначається на дітях, так як найпопулярніший порноконтент зараз – це зґвалтування жінок, і такі матеріали травмують дітей і закладають викривлені цінності. Netflix в цей час запускає більш досконалі батьківські контролі.

Як показують події, що відбуваються, навіть в самому технологічно досконалому світі, самим слабким місцем опиняється людина.

Тому налагодження всіх батьківських контролів важлива, але не позбавляє нас від бесіди з дитиною про безпеку в Інтернеті, можна це зробити і в ігровому форматі або навіть пройти онлайн-курс.

Найпростіше в період невизначеності – піддатися паніці і сподіватися, що все це колись закінчиться. Але світ ніколи вже не буде стабільним (і причиною тому не тільки Covid-19), так що наша головна задача – навчитися жити щасливо і безпечно в стані постійної нестабільності.

Анастасія ДЬЯКОВА