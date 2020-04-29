Сінгапурські вчені погіршили прогноз щодо термінів завершення епідемії коронавіруса в Росії

Епідемія COVID-19 в Росії може повністю закінчитися в серпні, а не в червні, як передбачалося раніше. Про це йдеться в дослідженні Сінгапурського університету технології та дизайну (SUTD).

Раніше вчені вважали, що епідемія закінчиться до 20 червня. Тепер же, за їх даними, це відбудеться в районі 7 серпня.

При цьому незначно зрушився пік числа захворювань. Якщо раніше вчені вважали, що 97% виявлених випадків будуть відомі до 20 травня, то зараз цей термін зрушився на три дні — на 23 травня.

За даними оперативного штабу на 10:50 (мск) 28 квітня, у Росії виявлено понад 93,5 тисячі випадків зараження коронавірусом. Померли від інфекції на той самий період понад 860 осіб.