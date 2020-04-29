Кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати у В’єтнамській війні

Всього коронавірус у США був діагностований більше ніж у мільйон осіб.

Починаючи з 6 лютого, коли в США був вперше діагностований коронавірус, кількість жертв перевищила втрати американської армії під час війни у В’єтнамі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Згідно з даними на 29 квітня, від коронавірусу нового типу Covid-19 в США померло 58 355 осіб, у той час як за більш ніж десятиліття бойових дій у В’єтнамі загинули 58 220 людей.

Всього коронавірус у США був діагностований у 1 012 583 осіб.

У всьому світі коронавірус діагностували у більш ніж трьох мільйонів людей. 216 160 випадків були летальними.

: glavcom.ua

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