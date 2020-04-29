Україна вийде з карантину до середини літа, але вдарить ще одна хвиля — епідеміолог

Україна може вдруге піти на карантин восени, якщо з’ясується, що коронавірус COVID-19 має сезонний характер, як і інші ГРВІ. Зняття карантинних заходів навесні і влітку також може бути припинено, якщо виникне спалах захворювання. Однак ситуація багато в чому залежить від поведінки людей.

Про це сьогодні розповіла «Апострофу» лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

Враховуючи епідемічну ситуацію в Україні, урядовий план виходу з карантину виглядає реалістичним.

Якщо хвороба буде розвиватися таким же чином, і після травневих свят ми не побачимо сплеск зростання захворювань, можливо, Україна є і буде виходити запланованим шляхом. І якщо все буде добре, то ми вийдемо з карантину до середини літа.

Кожен пункт плану передбачає, що не буде збільшення захворювань, а це багато в чому залежить від поведінки людей — чи будуть вони дотримуватися карантинні та ізоляційні заходи, передбачені нашим законодавством.

Уряд передбачив проміжок між етапами 10 днів — це тривалість середнього інкубаційного періоду (5-10 днів, максимум 14). Якщо за цей час буде спалах хвороби, то заходи виходу з карантину можуть бути припинені.

На Великдень ми бачили, що абсолютна більшість людей провело свято вдома. Хочеться сподіватися, що і на травневі свята вони будуть дотримуватися обмежень. Зрештою, перші зняття обмежень очікуються через 10 днів після травневих свят, і вони дадуть можливість подивитися, як буде розвиватися ситуація.

Взагалі міжнародне співтовариство визначило три умови, за яких може відбутися зняття карантинних заходів.

Перше — це зниження рівня захворюваності.

Друге — будь-яка країна повинна проаналізувати всі ресурси і можливості системи охорони здоров’я. Можливо, від зняття карантину треба відмовитися, якщо система охорони здоров’я не витримає зростання кількості хворих.

Третє — країна повинна розуміти, має достатні можливості спостереження та моніторингу COVID-19, як зможе тестувати, здійснювати раннє виявлення хворих, спостереження за людьми.

Ми не можемо робити прогнози щодо виходу з карантину тільки щодо України, тому що ми знаходимося в стані пандемії. Хоча торгові зв’язки і транспортне сполучення між країнами призупинено, ми все одно залежимо від ситуації в світі, спираємося на думку експертів глобального масштабу.

Наприклад, у Китаї зараз фіксуються тільки завезені випадки. Вони тепер контролюють приїжджих людей дуже ретельно — їх відразу тестують і ізолюють, щоб вони не мали можливості спілкуватися з іншими людьми.

У нас же людина приїжджає, йде на самоізоляцію, контактує з сім’єю — а це контакти першого рівня. Далі його родина йде контактувати з іншими знайомими. Якщо з-за цього почне зростати захворюваність, то зняття карантинних заходів буде проблематичним.

Ми бачимо, що всі експерти прогнозують зменшення активності вірусу на літній період і можливу другу хвилю на осінь. Це пов’язано з тим, що COVID-19 відноситься до респіраторних інфекцій, а для них характерна сезонність: вони активізуються в осінньо-зимовий період і практично сходять нанівець у літній період.

Але це не означає, що влітку не буде циркуляції збудника. Оскільки властивості вірусу не вивчені і він може мутувати, то може виникнути ситуація, що восени доведеться знову вводити обмежувальні заходи. Але можливо він стане для людства банальним респіраторним захворюванням, як і інші ГРВІ. Є також малоймовірний варіант, що він зникне взагалі.