“Зеленського оточують ідіоти”: Гордон посперечався з Качурой в прямому ефірі

Між засновником видання “Гордона” Дмитром Гордоном і народним депутатом від партії “Слуга народу” Олександром Качурой стався конфлікт на грунті обговорення можливого призначення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем’єра України з реформ.

В ефірі телеканалу “Україна 24” у вівторок, 28 квітня, парламентарій заявив, що у фракції поки не вирішили, чи призначати колишнього главу Грузії на посаду, і питання знаходиться на стадії обговорення, – повідомляють Вести.

“Саакашвілі – великий реформатор, він увійшов в історію, але це там, у Грузії, це далеко. Зараз він громадянин України, але він іноземний політик. І ми повинні прислухатися до всіх іноземним політикам, якщо вони дійсно хочуть допомогти Україні, але робити свої висновки”, – сказав Качура.

Гордон у відповідь на це висловлювання заявив, що в Україні немає жодної людини, яка б добився таких успіхів, як Саакашвілі, і звинуватив депутатів від “Слуги народу” в некомпетентності, назвавши частина з них ідіотами і домогосподарками.

“Ви скоро всі обосретесь, я кажу вам чесно”, – звернувся Він до парламентарів. Також він наголосив, що криза, яка настає після епідемії коронавіруса, “може знести всіх “слуг народу”.

“Дай бог, щоб втримався президент, якому я щиро бажаю добра. Він нещасна людина, тому що його оточують ідіоти, некомпетентні люди і казнокради, яким він довіряв”, – висловився журналіст на адресу депутатів.

Гордон зазначив, що Саакашвілі – один з небагатьох лідерів на пострадянському просторі, яким вдалося провести реальні реформи.

“Нам доводиться тільки мріяти про таку систему охорони здоров’я, освіти, поліцейської реформи. Це було зроблено у Грузії, по суті, перші півроку керівництва країною Саакашвілі”, – сказав він.

Телеведучий повторив своє висловлювання, що, на його думку, “на горбу Зеленського” у Раду потрапили люди, які не підготовлені до політичної діяльності і прийняття відповідальних рішень.

“Ще вчора вони були домогосподарками, чортом, дідьком – ким завгодно. І сьогодні ці люди, які нічого з себе не представляють – взагалі нічого! – вирішують, запрошувати Саакашвілі або не запрошувати. Хочу сказати: не запрошуйте Саакашвілі, не запрошуйте [екс-голову Служби безпеки України, колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Ігоря] Смєшко, [бізнесмена, колишнього віце-прем’єра Сергія] Тігіпко. Візьміть [народного депутата від “Слуги народу”, ресторатора] Миколи Тищенка, ще кілька людей, і нехай вони проводять реформи”, – эмоционировал Гордон у зверненні до Качуре і підкреслив, що тільки досвідчені депутати можуть врятувати країну, яка тоне.

Нардеп відповів, що поширена думка, нібито у “Слуги народу” тільки весільні фотографи, не відповідає дійсності. А домогосподарки – такі ж люди, як і всі інші. І не треба їх ображати”.

“Не треба ображати виборців, які довірили свої голоси партії, президенту Зеленському та кандидату, який був делегований Зеленським у округ. Парламент – це зріз суспільства, і там повинні бути і вчителі, і кухарі в тому числі, і доктора наук, і юристи, і підприємці. Це і є справжній парламентаризм. У нас у фракції десятки докторів наук, професора є, люди, які дуже багато чого досягли в житті”, – сказав нардеп, на слова якого Гордон відреагував скептично.

Журналіст заявив, що в 2019 році на одному з округів в Житомирській області балотувався його друг, колишній народний депутат і досвідчений політик Віталій Журавський, який програв кандидату від “Слуги народу” Тетяни Грищенко.

“Журавський – досвідчений управлінець, мій друг, який вже був народним депутатом, доктор наук, професор, академік. Абсолютно підготовлений до державної діяльності людей. Його перемогла дівчина від “Слуги народу”. Вона влаштувалася до нього домробітницею, але, оскільки погано прибирала, він її звільнив. Пропрацювала у нього пару тижнів. Вона виграла вибори з великою перевагою тільки тому, що йшла від “Слуги народу”. Але це не кінець історії. Після перемоги вона до нього звернулася і сказала: “Ви не хочете попрацювати у мене помічником?” Вона готова до державної роботі, вона взагалі розуміє, що це таке?! Скільки можна куховарок допускати до управління державою? Україна тоне! І ці куховарки просто свердлять дірки в кораблі, щоб його затопило до чортової матері. Невже ви, розумна людина, цього не розумієте?” – звернувся Він до Качуре.

Депутат на це відповів, що не може відреагувати на заяву журналіста про інцидент з Грищенком, поки не перевірить ще раз озвучену інформацію, так як на даний момент інформацією з цього питання не має.

На цьому дискусія була закінчена, і, по всій видимості, кожен залишився при своїй думці. Висновків не було.