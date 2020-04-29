У Білорусі різко зростають масштаби епідемії коронавіруса

В Білорусі, за сьогоднішніми даними, зареєстровано 13 181 випадок COVID-19 — це 7,8 відсотка від загальної кількості проведених тестів.

Такі інформацію повідомляє Міністерство охорони здоров’я Білорусі.

Видужали й виписані 2072 пацієнта, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення інфекції померли 84 пацієнта (плюс 5 пацієнтів з учорашнього дня).

За останню добу кількість хворих зросла на 973 людини. Це — рекордна кількість з початку спалаху.

Всього в Білорусі проведено 168 986 тестів.