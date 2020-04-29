У Білорусі різко зростають масштаби епідемії коронавіруса

В Білорусі, за сьогоднішніми даними, зареєстровано 13 181 випадок COVID-19 — це 7,8 відсотка від загальної кількості проведених тестів.
Такі інформацію повідомляє Міністерство охорони здоров’я Білорусі.
Видужали й виписані 2072 пацієнта, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
За весь період поширення інфекції померли 84 пацієнта (плюс 5 пацієнтів з учорашнього дня).
За останню добу кількість хворих зросла на 973 людини. Це — рекордна кількість з початку спалаху.
Всього в Білорусі проведено 168 986 тестів.
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