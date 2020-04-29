В Європі відзначено рекордне погіршення ділових настроїв з 1985 року

Оцінка економічної ситуації різко погіршилася як у споживачів, так і у всіх галузях економіки. Найбільш сильно це проявляється у сфері обслуговування та роздрібної торгівлі.

Оцінка економічної ситуації в ділових колах країн єврозони різко погіршилася у зв’язку з триваючою пандемією коронавіруса SARS-CoV-2. Барометр ділових настроїв в квітні знизився на 27,2 до 67 пунктів, повідомила Єврокомісія в середу, 29 квітня.

Про це передає Deutsche Welle.

За її даними, це саме значне погіршення протягом одного місяця з 1985 року.

Погіршення настроїв відзначається як у споживачів, так і у всіх галузях економіки. Найбільш сильно воно виражене в сфері обслуговування і роздрібної торгівлі, які найбільше постраждали від карантинних заходів, введених в більшості країн єврозони.

У промисловості ділові настрої теж значно знизилися, проте ще не досягли антирекорду під час фінансової кризи в 2009 році, повідомили в Брюсселі.

У країнах єврозони показник барометра найбільш сильно впав в Нідерландах (-32,6), Іспанії (-26), Німеччини (-19,9) і Франції (-16,3). В Італії з-за жорсткого локдауна не було можливості провести дослідження, повідомила Єврокомісія.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує скорочення ВВП країн єврозони в поточному році на 7,5 відсотка і зростання на 4,7 відсотка в 2021 році.

У Німеччині близько третини компаній (29,2 відсотка) загрожує банкрутство, якщо діючі обмежувальні заходи в країні, спрямовані на боротьбу з епідемією коронавіруса, триватимуть більше трьох місяців, повідомив в середу Інститут економічних досліджень в Мюнхені.

За його даними, якщо обмеження збережуться протягом півроку, то припинити своє існування будуть змушені 52,7 відсотка підприємств.

Гірше всього ситуація в торгівлі: близько 45 відсотків фірм в нинішніх умовах зможуть протриматися не більше трьох місяців.