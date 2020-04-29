«Накрутили комісію до 10%»: бойовик «ДНР» обурився ситуацією з переведенням у готівку коштів в ОРДО

В непідконтрольному Україні Донецьку контори з переведення в готівку банківських карт значно підвищили комісію на свої послуги і місцеве населення від безвиході змушений віддавати зайві кошти, щоб отримати готівку.

Про це в соціальній мережі повідомляє бойовик Олександр Жучковський.

Зокрема, він поскаржився, що через карантин люди не можуть виїхати за межі республіки», щоб зняти гроші:

«Накрутили комісію аж до 10% (було 2-3%). Користуються тим, що люди не можуть виїжджати з ДНР і знімати гроші в РФ. Тобто якщо мені треба 100 тис. на операцію пораненому, доведеться віддати з них 10 тис. баригам. Або ж виїжджати в Ростовську область, а потім два тижні сидіти вдома на карантині. Легального способу перевести в готівку гроші немає».

У свою чергу, журналіст ОРДО Денис Григорюк підтримав обурення Жучковского і зазначив, що так як, кордони закриті, зняти готівку самостійно не представляється можливим, а російські банки в ОРДО не працюють, потрібні готівку:

«Людям, які живуть в ДНР і працюють на російські фірми, доводиться вивертатися будь-якими засобами, щоб отримати зароблені гроші».