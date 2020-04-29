Москвичам почали продавати безкоштовні медичні маски

У Москві почали продавати безкоштовні медичні маски. На це звернув увагу Telegram-канал «Московські новини», проте пізніше запис був видалений.

На що надійшли в кілька мережевих магазинів засобах захисту стоїть штамп, де по-китайськи написано, що маски не для продажу, це гуманітарна допомога Китаю.

Наприкінці березня повідомлялося, що в Росію завезли 25,5 мільйона медичних масок з Китаю. Планувалося, що маски відправлять в регіони, в тому числі волонтерських рухів, які займаються доставкою продуктів літнім людям.

У Москві, за даними на 28 квітня, зареєстровано 48426 випадків зараження коронавірусом, вилікувались 4130 пацієнтів. Москва і Московська область вважаються найбільш постраждалими від коронавіруса регіонами країни.