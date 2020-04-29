Магнітні бурі у травні: коли чекати, як захиститися

У травні очікуються кілька геомагнітних збурень, однак вони не будуть потужними.

Що таке магнітна буря Кожну секунду Сонце викидає в навколишнє середовище величезні обсяги сонячної енергії, що представляють собою протони, електрони, плазму і різні випромінювання.

Такі сонячні вихори володіють потужною силою і іноді можуть впливати на Землю. Однак магнітне поле нашої планети оберігає нас від негативного впливу сонячних спалахів і нейтралізує удари сонячних сплесків. Але деякі спалахи на Сонці настільки сильні і небезпечні для Землі, що під їх впливом певні ділянки магнітного поля нашої планети деформуються і здригаються. Саме такі явища і називають магнітними бурями. Магнітні бурі у травні У травні геомагнітні збурення будуть турбувати Землю й Україну не часто. Перша і найпотужніша в травні магнітна буря буде 5 числа. В цей день магнітосфера буде збуджена, рівень G1, тобто це буде слабка буря. Потім спалахи очікуються 18, 19 та 21 травня. Вони будуть значно слабкішими, однак метеочутливі люди все одно можуть їх відчути.

Як уберегтися від впливу магнітних бур Літнім людям і метеочутливим слід пам’ятати, що магнітні бурі та обурення мають на їх стан несприятливий вплив. Деякі відчувають нездужання і слабкість навіть напередодні дня метеоудару. Тому, щоб позбутися від впливу магнітних бур, медики радять: напередодні метеоудару і під час добре висипатися; не переїдати, відмовитися від жирної їжі; не пити алкоголь; відмовитися від кави й замінити її трав’яними чаями; відмовитися від інтенсивних тренувань; більше гуляти на свіжому повітрі.

: unian.ua

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