Українці вже можуть виїжджати на заробітки: у Польщі зробили гучну заяву

З середи, 29 квітня, громадяни України почали отримувати поштою польські робочі візи. З 30 квітня можна буде подавати документи на отримання польських робочих віз допомогою електронної системи e-консульство.

Про це, посилаючись на свої джерела, наближені до посольства Польщі в Україні, повідомило інформагентство РАР.

«Вдалося розробити механізм, який дозволяє працівникам з України абсолютно безпечним способом отримати роботу в Польщі. У цій справі досягли угоди консульські служби Польщі в Україні, а також кілька міністерств: закордонних справ, внутрішніх справ і адміністрації, сільського господарства і розвитку села», — заявив агентству джерело.

За його словами, угода є відповіддю на «багаторазові заклики польських роботодавців і працівників з України». Обидві сторони просили про можливості працевлаштування громадян України на сезонних роботах.