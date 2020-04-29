Італія і Франція закликали громадян провести літню відпустку в межах країни

Влада Італії і Франції закликають своїх громадян провести літню відпустку, не покидаючи межі країн.

Про це повідомляє Linfo з посиланням на державного секретаря при МЗС Франції з питань туризму Жана-Батіста Лемуана і газета Il Messaggero з посиланням на міністра культури і туризму Італії Даріо Франческіні.

Так, останній звернувся до жителів Італії з закликом не їхати за кордон цього літа через епідеміологічної небезпеки. За його словами, країна готується до бурхливого внутрішнього туризму в наступні кілька місяців.

“Ми значно вкладаємося у внутрішній туризм, оскільки це буде літо канікул в Італії. На жаль, я розумію, що в міжнародному туризмі буде значний спад цього літа”, – заявив Даріо Франческіні.

За його словами, уряд робить все можливе, щоб швидше відновити можливість прибуття іноземних туристів в Італії. Щоб підтримати внутрішній туризм країни, він закликав громадян витрачати гроші на національних курортах.