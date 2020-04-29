Опубліковані фото висипу у дітей з синдромом на тлі коронавіруса

У Великобританії серед дітей поширюється новий небезпечний синдром, який пов’язують з коронавірусом. Аналогічні випадки зафіксовано в Італії, Іспанії і, як повідомляє Bloomberg, в США. Daily Mail описала конкретні випадки захворювання, мати хворої дитини показала фото висипу у нього на руці.

13-річний Льюїс Грейг зараз підключений до апарату ШВЛ у лікарні Глазго. За тиждень до цього у нього почервоніли і опухли очі, температура піднялася до сорока, хлопчика нудило. На тілі виступила висип у вигляді червоних плям. Льюїс не кашляв, тому батьки навіть не запідозрили коронавірус. Через пару днів хлопчик відчув себе краще, але потім йому знову стало погано.

Йому нарешті зробили тест на COVID-19. Перші два результати були негативними. І тільки взятий вже в лікарні третій виявився позитивним. Мати хлопчика передала журналістам слова лікаря про те, що у дітей, хворих коронавірусом, не спостерігається кашлю, але є ознаки аутоімунного захворювання, схожого на синдром Кавасакі.

Другий описаний у пресі випадок — хвороба дворічного Берті Брауна, якого в березні госпіталізували в Вустерширскую лікарню. У хлопчини теж була температура 40, а тіло покрилося плямистою висипкою, яка потім почала чорніти. Шкіра у малюка на обличчі лупилася. Тест на коронавірус хлопчикові не робили.

Поки медики і вчені губляться в здогадах щодо природи подібних проявів у дітей. Чи активізує коронавірус якесь аутоімунне захворювання? Або це прояв самого COVID-19, з приводу штучного походження якого і «схрещування» з вірусом Сніду висловлювався навіть французький нобелівський лауреат?

Що стосується синдрому Кавасакі, ознаки якого збігаються з описаними у дітей симптомами, то сам по собі він теж загадковий. Це системний васкуліт, вражає артерії. Їм хворіють в основному малюки у віці від року до п’яти років. Причина виникнення синдрому не встановлена, прямого лікування від нього теж не існує.

Остання інформація, яку наводить Guardian: наразі зафіксовано близько 100 випадків незрозумілого дитячого синдрому у світі. Повідомлення про нього також прийшли з Франції (там 15 випадків) і Швейцарії.

Марк Горелик, співробітник Медичного центру Колумбійського університету в Нью-Йорку, сказав про три випадки захворювання у дітей у віці від півроку до восьми років. На думку Гореліка мова йде не про хворобу Кавасакі, а про схожому на нього захворюванні — інфекції, що викликає різкий імунну відповідь.