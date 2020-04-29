На Закарпатті СБУ викрила масштабне розкрадання лісів на суму 14 млн гривень

Оперативники спецслужби також викрили механізм привласнення земель лісового фонду службовцями області

Служба безпеки України викрила і блокувала схему масштабного розкрадання державних лісових ресурсів у Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків майже 14 млн гривень. Оперативники спецслужби також викрили механізм привласнення земель лісового фонду службовцями області.

«Правоохоронці встановили причетність посадових осіб держпідприємства «Хустське лісодослідницьке господарство» та Ужанського національного природного парку у масштабних вирубках лісу на підпорядкованих їм територіях лісового фонду. В рамках кримінального провадження під час оглядів ділянок з фахівцями-екологами співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та шкоди природоохоронному фонду», — йдеться в повідомленні відомства.

В ході обшуків за місцем проживання фігурантів справи і в службових приміщеннях державних лісництв правоохоронці вилучили речові і документальні докази протиправної діяльності.

Крім того, оперативники спецслужби блокували незаконну діяльність службовців державного підприємства «Брустурянское лісомисливське господарство».

«Всупереч чинному законодавству, керівник підприємства погодив технічну документацію щодо перегляду меж земельних ділянок. Це призвело до виведення з державної власності земель лісового фонду загальною площею майже 6 гектарів», — зазначили в СБУ.

Зараз проведено земельно-технічну та земельно-оціночну експертизи, якими підтверджено протиправну діяльність керівника державного підприємства. За результатами проведення обшуків йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.