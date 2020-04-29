Польща повертається до життя: з 4 травня відкриваються музеї, готелі, торгові центри

З 4 травня в Польщі відкриваються готелі та торгові центри, а з 6 травня відновлюють роботу ясла і дитсадки.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє RMF 24.

Крім того, з 4 травня відновлять роботу музеї і бібліотеки. Прем’єр додав, що, незважаючи на ослаблення обмежень, заходи безпеки залишаються актуальними.

Рішення про відкриття ясел і дитсадків залишають на розсуд їх засновників, якщо заклади зможуть виконувати критерії, визначені у методичних рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я. Засобами дезінфекції їх обіцяють забезпечити.

«Ми відкриваємо економіку, але не повинні послаблювати заходи безпеки. Пам’ятайте: виходимо з дому тільки на роботу, в магазин і при наявності інших поважних причин», — підкреслив він.