Партнери Ради Європи розкритикували порушення свободи ЗМІ у Росії

На Платформу партнерів СЕ в 2019 році надійшло 17 тривожних сповіщень про ситуацію зі ЗМІ в РФ. Російські влади не відповіли ні на одне з них, йдеться в доповіді партнерів за 2020 рік.

Організації-партнери Платформи Ради Європи (РЄ) щодо сприяння захисту журналістики та безпеки журналістів критично оцінили ситуацію зі свободою ЗМІ в Росії. “В 2019 році незалежні журналісти і блогери продовжували зазнавати утисків і залякування в Росії за допомогою судових переслідувань, фізичного насильства або погроз. До числа інших стримуючих ефектів для свободи ЗМІ відносяться спроби обмежити доступ до інформації – як в мережі, так і за її межами, а також введення низки обмежувальних законів”, – йдеться в доповіді організацій-партнерів, оприлюдненому в середу, 29 квітня.

У документі наголошується, що в минулому році на Платформу надійшло 17 тривожних сповіщень щодо Російської Федерації. При цьому російські влади не відреагували ні на одне з них. Як приклад автори доповіді наводять справа журналіста-розслідувача інтернет-сайту “Медуза” Івана Голунова, який був затриманий поліцією за необґрунтованого підозрою у розповсюдженні наркотиків.

В якості приводів для занепокоєння у доповіді названі прийнятий у березні 2019 року пакет законів про заборону розповсюдження недостовірної суспільно значущої інформації та пакет законів про порядок обмеження доступу до інформації, що виражає в непристойній формі неповагу до суспільству, державі, офіційним державним символам РФ, конституції РФ або органам влади. У доповіді також критикуються закони про “суверенітет в інтернеті” і про розширення статусу “іноземних агентів”.

Журналісти в РФ протестують проти тиску і цензури

Між тим об’єднання російських журналістів “Синдикат-100” висловило протест проти посилення тиску і цензури в РФ на тлі пандемії коронавіруса. “Завдання преси – повідомляти про те, що відбувається насправді”, – йдеться у відкритому листі, оприлюдненому журналістами 28 квітня. У документі наголошується, що закон проти поширення “фейкових новин” значно ускладнює роботу журналістів, оскільки використовується в якості засобу тиску для запобігання критичних публікацій.

Автори відкритого листа констатують, що ситуація лише погіршилася через пандемії коронавіруса, і журналісти тепер позбавлені можливості повідомляти про проблеми в російських клініках, а лікарі – розповідати про свій досвід боротьби з епідемією. “Замовчування проблем – це спосіб погіршити їхній”, – попереджають автори послання.

У рейтингу свободи слова, складеному правозахисною організацією “Репортери без кордонів”, Росія займає 140-е з 180 місць.