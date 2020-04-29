На Позняках неадекватный водитель убил женщину на тротуаре

Водитель авто «БМВ» промчался про тротуару и сбил пожилую женщину, которая погибла на месте

Возле станции метро «Позняки» произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина, которая стояла на тротуаре.

Авария произошла во вторник, 28 апреля. Со слов очевидцев происшествия, водитель авто «БМВ» промчался про тротуару и сбил пожилую женщину, которая погибла на месте. Об этом сообщили на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

На этом нарушитель не остановился и въехал в «Шевроле», водитель которого, просто совершал поворот направо. От удара «Шевроле» отбросило на тротуар.

В этом истории также пострадал пассажир «Шевроле».

: gorodkiev.com.ua