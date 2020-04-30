У Чернівецькій області від COVID-19 померли троє медиків

Всього в області підтверджено 264 випадки зараження вірусом серед медпрацівників

У Чернівецькій області померли троє медичних працівників, у яких раніше підтвердили коронавірус. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

За його словами, на сьогодні в області підтвердили 264 випадки захворювання коронавірусом серед медичних працівників.

«Сюди входять і лікарі, і медсестри, і санітарки та інші. На жаль, маємо три факту смерті серед медичних працівників. Всі вони, крім COVID-19, мали також супутні хвороби «, — заявив Чорний.

Він також повідомив, що стан інших хворих медиків легкого або середнього ступеня тяжкості. Жоден медпрацівник з підтвердженим COVID-19 не вимагає підключення до апаратів ШВЛ.

«Зараз найбільше захворіло медпрацівників з Хотинської районної лікарні, Чернівецької обласної клінічної лікарні — 54 і 53 людини відповідно. У Чернівецькій міській лікарні №1 є 21 підтверджений випадок, ще 24 медпрацівники захворіли обласного центру екстреної медичної допомоги. По інших лікарнях є по 10 і менше хворих медпрацівників «, — додав чиновник.

Також він зазначив, що за результатами епідеміологічних розслідувань близько половини з підтверджених випадків захворювання медпрацівників сталося під час надання медичної допомоги. Решта медиків захворіли не на робочому місці.