У Франції знижується кількість госпіталізованих хворих COVID-19

Вчора госпіталізували на 650 осіб менше, ніж за попередню добу

У Франції продовжує зменшуватися кількість госпіталізованих хворих коронавірусом пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними французького Міністерства охорони здоров’я, за останню добу в лікарні були доставлені 1070 хворих коронавірусом, що на 650 менше, ніж було напередодні. Загалом станом на сьогодні в лікарнях Франції знаходяться 26 834 пацієнта з COVID-19.

Зазначається, що у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 4 207 тяжкохворих пацієнтів, що на 180 менше, ніж днем раніше. За останню добу в реанімацію потрапило 110 хворих коронавірусом пацієнтів.

Крім того, з початку спалаху коронавіруса у Франції в лікарні були госпіталізовані 90 753 пацієнта, а понад 15,5 тисячі хворих потрапили в реанімацію.