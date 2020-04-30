У Моз назвали терміни одужання від коронавіруса

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив про те, що протягом коронавирусной інфекції триває в середньому від 18 до 21 дня.

Про це глава відомства повідомив в ході селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавіруса, яке провів президент Володимир Зеленський, передає на Офіс президента.

За інформацією Максима Степанова, за минулу добу від наслідків коронавирусной інфекції померли 11 українців. Міністр охорони здоров’я зазначив, що у всіх померлих були серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями. Це ускладнило перебіг COVID-19 і призвело до смерті.

«В середньому протягом хвороби в Україні з моменту виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день», — заявив глава Мінохоронздоров’я.

Президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров’я не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні.

«У вихідні та свята кількість тестів повинно бути таким же, як у будні, щоб на наступний день після свят ми не «втрачали» нових хворих, а згодом не отримували спалаху», – підкреслив глава держави.

На сьогоднішній день в Україні кількість заражених коронавирусной інфекцією COVID-19 за добу перевищує кількість тих, хто одужав. Зокрема, за минулу добу було зафіксовано 456 нових випадків, 111 осіб одужали. Всього коронавірусом хворіють 9866 українців, одужали 1103 людини, зафіксовано 250 летальних випадків. Серед лідерів по захворюваності COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та місто Київ.

Станом на ранок 29 квітня коронавірусом по всьому світу захворіли 3 138 686 осіб, при цьому 956 016 одужали і 218 тисяч загинули.