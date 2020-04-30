У «коронавирусной» Олександрівської лікарні у літнього пацієнта вкрали 80 тисяч

В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка розташована на вулиці Шовковичній і зараз активно приймає хворих з коронавірусом, сталася крадіжка. Її жертвою став 81-річний пацієнт.

Як ЗМІ дізналися з власних джерел у правоохоронних органах, учора близько полудня у чоловіка похилого віку вкрали 80 тисяч гривень. Гроші йому передали родичі на лікування.

Ймовірно, злодій проник в палату, коли пацієнт спав, і забрав всі гроші.

Поліція завела справу за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

На жаль, шанси на піймання і покарання злодія невеликі. Адже у зв’язку з пандемією Covid-19 в корпусах Олександрівської лікарні не проштовхнутися, а камери спостереження є далеко не у всіх коридорах. До того ж, враховуючи масковий режим, розпізнати лікарняного злодія фактично нереально серед сотень пацієнтів та їх рідних в масках.

Близькі потерпілого в розпачі, так як у них немає можливості зібрати таку ж суму грошей на лікування літнього родича.