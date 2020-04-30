У Молдові зареєстрували більше сотні смертей хворих з коронавірусом

У Молдові від коронавіруса померли вже 111 людей. За останню добу заразитися в країні встигли 133 громадянина.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я Молдови.

«У середу померла 85-річна мешканка Кишинева. Вона була госпіталізована 18 квітня в лікарню №1. Мала супутні захворювання: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда в анамнезі, високий кров’яний тиск, цукровий діабет II типу. Також помер 51-річний чоловік з Тирасполя. Мав супутні захворювання: кардіоміопатія токсичного генезу», — зазначено в повідомленні.

Так, за останню добу в країні зареєстрували 133 нових пацієнтів з коронавірусом, в цілому їх кількість досягла 3 771 осіб. З урахуванням 1 114 видужали людина, в Молдові ще 2 548 пацієнтів продовжують хворіти.

З 17 березня по 15 травня в країні введено режим надзвичайного стану. Шість населених пунктів заблоковані для в’їзду і виїзду. Незважаючи на швидке поширення. деякі обмежувальні заходи в Молдові були зняті 27 квітня. Зокрема, було дозволено гуляти в парках, відкрили деякі державні установи і всі магазини, за винятком ринків і торгових центрів.