Росгвардия закуповує ручні гранати на 166 млн рублів. Відомство, слідкуючий за громадським порядком, озброїть міські патрулі 57,5 тис. вибухових боєприпасів

Федеральна служба військ Національної гвардії РФ опублікувала тендер на закупівлю 57,5 тис. наступальних протипіхотних осколкових ручних гранат ударно-дистанційного дії (РГН; індекс 7Г21). Відповідний лот опублікована на порталі держзакупівель.

Згідно з даними держконтракту, вартістю 166 млн 706 тис. 569 рублів 10 копійок, боєприпаси закуповуються в рамках оборонного замовлення.

Зауважимо, що постачання боєприпасів повинні бути здійснені не пізніше 1 листопада 2020 року.

Зазначимо, що співробітники Росгвардии, створеної 5 квітня 2016 року, не брали участь у бойових діях, несучи службу у відомстві. При цьому Росгвардия, згідно з даними з відкритих джерел, не брала участі у будь-яких міжнародних військових конфліктах. Переважно співробітники Росгвардии здійснюють патрулювання вулиць і, згідно зі статутом відомства, які займаються охороною громадського порядку та забезпеченням громадської безпеки.