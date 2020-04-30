С Украинского рынка ушел самый дешевый автомобиль в мире

В Украине изчез самый дешевый автомобиль индийского производства.

В мире есть масса интересных и очень удивительных автомобилей. Многие модели, которые выпускаются известными брендами, часто остаются незамеченными, так как, либо авто не выстреливает на рынке, либо модель просто становится неким эксклюзивом для определенного регионального сегмента рынка. Однако есть и такие бренды, которые знают только эксперты или любители изучать автомобильный рынок более подробно. Одним из таких является бренд Bajaj.

И вот, автомобили этого бренда ушли из рынка Украины. Стоили такие машины невероятно дешево. Отмечается, что самой дешевой машиной с уверенностью можно назвать индийскую модель под названием Bajaj Qute, которая прибыла в Украину в начале 2018 года.

Сообщается, за последний год на украинском авторынке не было зафиксировано ни одной продажи этой модели. В 2018 году Bajaj Qute был продан в количестве меньше десяти единиц.

Bajaj Qute – это даже не автомобиль. Транспорт по сути представляет собой квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами. Эти особенности позволяли ему вписываться в действующие нормы по экологии и выходить на рынок с ценой около четырех тысяч долларов.

Длина Qute – 2752 мм, ширина – 1312 мм, а высота – 1650 мм. Автомобиль оснащен одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 лошадиных сил. Максимальная скорость – 70 километров в час. Масса – 399 килограмм. Расход топлива примерно 3 л/100 км. Благодаря размерам диаметр поворотного круга индийского авто составляет 3,5 метра.

: hyser.com.ua