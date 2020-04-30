З’явилося відео моменту ДТП, де автомобіль збив на переході пішохода, який йшов на червоний

Наслідки порушення ПДР і неуважність учасників дорожнього руху зафіксувала камера спостереження в Києві.

Епізод із зіткненням виклав портал «Київ оперативний» в соцмережі Facebook.

У коментарі до відео наголошується, що кілька днів тому на вулиці Р. Окіпної водій Mercedes здійснив наїзд на пішохода, яка переходила дорогу на пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора.

Жінку госпіталізували медики, а справою займаються слідчі.

«Ми ще раз нагадуємо про обов’язок кожного учасника дорожнього руху виконувати вимоги ПДР і бути уважними на дорозі», — йдеться в повідомленні.