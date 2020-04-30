Три місяці пандемії: ВООЗ скликає засідання надзвичайного комітету

Надзвичайний комітет з коронавирусу Всесвітньої організації охорони здоров’я проведе нараду 30 квітня для оцінки епідеміологічної ситуації в світі.

Про це під час брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава ВООЗ зазначив, що минуло вже три місяці, як у світі було оголошено найвищий рівень надзвичайного стану з-за спалаху COVID-19.

«Згідно з міжнародними медико-санітарними правилами завтра я скликаю надзвичайний комітет. Минуло майже 3 місяці з тих пір, як ми оголосили надзвичайну ситуацію, і саме це було запропоновано комітетом — оцінити еволюцію пандемії і дати рекомендації по оновленим рекомендацій», — повідомив Гебреисус.

Він нагадав, що перший випадок зараження за межами Китаю стався 13 січня в Таїланді. Через 10 днів, після відвідування епіцентру спалаху, китайського міста Ухань, фахівці знайшли докази, що коронавірус передається від людини до людини.

«Надзвичайний комітет був розділений на своїй думці і не радив мені оголосити надзвичайну ситуацію, що має міжнародне значення. 30 січня я знову скликав надзвичайний комітет і, отримавши їх рекомендації, оголосив надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров’я у всьому світі — найвищий рівень тривоги ВООЗ», — розповів Гебреисус, зазначивши, що на той момент було відомо про менш 100 випадках і не було зафіксовано жодної смерті за межами Китаю.