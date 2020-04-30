WhatsApp звинуватив Ізраїль у зломі особистих акаунтів журналістів, чиновників і активістів

WhatsApp messenger звинувачує Ізраїль у зломі більш ніж 1,4 тисячі акаунтів користувачів, серед яких є журналісти, активісти і високопоставлені чиновники.

Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, представники месенджера пред’явили звинувачення ізраїльської IT-компанії NSO Group, яка, за словами обвинувачів, здійснювала дзвінки на телефони жертв і непомітно встановлювало їх влаштування додаток Pegasus. Потім компанія з допомогою мережі комп’ютерів моніторила це додаток, отримуючи доступ до їх смартфонам.

Месенджер звинуватив NSO у недотриманні правил безпеки та у зловживанні своїми повноваженнями.

Зазначається, що один з розробників WhatsApp, який досліджував хакерські атаки, повідомив у суді, що в 720 випадках дані користувачів перенаправлялися на сервер, штаб-квартира якого базується в Лос-Анджелесі. Він належить компанії, центр обробки даних якої використовується NSO.

Сама компанія спростувала ці звинувачення і заявила, що її продукти використовуються владою для запобігання тероризму, припинення злочинів і порятунку життів. Також там спростували використання програми Pegasus.