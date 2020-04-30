Від 900 гривень. Уряд України визначився, скільки заплатить ветеранам до Дня Перемоги

Українські ветерани війни отримають одноразову допомогу від 900 до 4,1 тис. гривень до 5 травня. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання уряду, передають «Українські новини».

«Щороку напередодні травневих свят понад 1 млн ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань отримують щорічну разову грошову допомогу до 5 травня», — сказала вона.

Міністр зазначила, що в 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 гривень до 4 120 гривень, залежно від категорії.

Наприклад, ветерани війни 1-ї групи інвалідності отримають 4 120 гривень, 2-ї групи — 3 640 гривень, 3-ї групи — 3 160 гривень, учасники бойових дій — 1 390 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, — 4 120 гривень, члени сімей загиблих учасників бойових дій — 900 гривень.

Всього на ці виплати виділено 1,3 млрд гривень.

Зазначається, що станом на 28 квітня 843 тисяч осіб вже отримали виплати.