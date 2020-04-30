У США заявили про успішні випробування нового препарату проти коронавіруса

Випробування препарату «Ремдесивир» показали, що ліки може блокувати вірус

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі заявив, що результати пробного дослідження лікарського засобу проти коронавіруса «Ремдесивир» показали «досить хороші новини». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Він розповів, що середній час одужання у пацієнтів, що приймали препарат, склало 11 днів, порівняно з 15 днями у групі плацебо. Результати також свідчать про зменшення рівня смертності: показник летальності в групі людей, що приймали «Ремдесивир», становить 8%, а в групі плацебо — 11,6%.

«Доведено, що ліки можуть блокувати цей вірус. Коли ви знаєте, що ліки діє, ви повинні повідомити людям у групі плацебо, щоб вони могли його прийняти. Це буде новий стандарт медичної допомоги», — заявив Фаучі.

Очікується, що представники охорони здоров’я США опублікують повні результати дослідження препарату.

Виробник препарату, біотехнологічна компанія Gilead Sciences, також опублікував попередні результати власного дослідження, які показали, що стан майже половини пацієнтів, які отримували протягом п’яти днів дозу «Ремдесивира», покращилися. У клінічному дослідженні взяли участь 397 пацієнтів з тяжкими випадками COVID-19.