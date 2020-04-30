Протодиякон Кураєв відреагував на заборону в служінні

Протодиякон Андрій Кураєв заявив, що його заборону в служінні — не найсумніше подію цього дня, так як сьогодні, 29 квітня, помер батько Георгій Бреєв. Так він відреагував на рішення патріарха Кирила, передає «Інтерфакс»

Кураєв заявив, що Бреєв — «чудовий батюшка» і духівник, який колись дав йому рекомендацію для вступу до московської семінарії. «Це набагато більш значуща подія. Я зараз дуже переживаю і думаю тільки про це», — сказав він.

29 квітня патріарх Кирил заборонив у священнослужінні протодиякона Андрія Кураєва. Причиною стало публічна образа пам’яті протоієрея Єлоховського собору Олександра Агейкіна, який помер 21 квітня на 49-му році життя — у нього виявили коронавірус, за даними «Інтерфаксу», в ніч на 21 квітня він впав у кому. Пізніше стало відомо, що Агейкин виступав проти закриття храмів — він стверджував, що рішення закрити храми і церкви «скасовує дію боже» і говорить про недовіру до бога.

В указі патріарха сказано, що публічна образа визнали аморальним і цинічним дією, що викликав обурення не лише священнослужителів, а й мирян. Причиною заборони у служінні також стали і інші скарги, що надходили патріарху, їх зміст не уточнюється. До прийняття рішення єпархіальним церковним судом Кураєва заборонено виступати в храмах і від імені РПЦ.

В інтерв’ю «Московському комсомольцю» Кураєв, зокрема, висловився про ставлення до коронавирусу і заходам про обмеження інфекції в РПЦ. Він заявив, що «потрібно було відразу закриватися, включати голову, усвідомлювати відповідальність за життя не тільки свою, але і паломників». Говорячи про зараження Агейкіна, він заявив, що священики часто заражаються один від одного, так як етикет передбачає «взаємні цілування рук плюс “христосування” на Великдень».