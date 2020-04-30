В США тайная группа ученых и миллиардеров работает над «Манхэттенским проектом» против COVID-19

Группу возглавляет 33-летний врач Том Кэхилл, который стал венчурным инвестором.

Около десятка заметных ученых США, миллиардеров и промышленных титанов говорят, что у них есть ответ на пандемию коронавируса. И они нашли тайный путь, как представить свой план Белому дому. Об этом пишет Wall Street Journal (перевод – unian.net).

Группу возглавляет 33-летний врач Том Кэхилл, который стал венчурным инвестором. Он живет в небольшой съемной квартире возле стадиона Фенвей Парк в Бостоне. У него есть только один приличный костюм, а еще очень много связей, которые позволяют ему влиять на решения правительства США в войне против COVID-19.

“Эти ученые и их союзники называют свою работу “Манхэттенским проектом эпохи карантина”, ссылаясь на название группы ученых времен Второй мировой войны, которая принимала участие в разработке атомной бомбы. На этот раз ученые объединяют мозги и деньги, чтобы получить квинтэссенцию передовых идей, собранных со всего мира”, – пишет Wall Street Journal.

Издание пишет, что группа называется “Ученые за остановку COVID-19” (Scientists to Stop Covid-19). В нее входят биохимики, иммунобиолог, нейробиолог, хронобиолог, онколог, гастроэнтеролог, эпидемиолог и ядерный физик.

Среди ученых в центре проекта – биолог Майкл Росбаш, лауреат Нобелевской премии 2017 года. “Без сомнения, я среди них наименее квалифицированный”, – говорит он.

Группа, о работе которой ранее не было ничего известно, выступила посредником для фармакологических компаний, которые ищут надежную связь с влиятельными людьми в администрации Дональда Трампа.

Они работают удаленно как свободная комиссия по рецензированию исследований о коронавирусе, отсеивая ложные исследования. Только перспективные разработки попадают на стол чиновников США, которые принимают политические решения.

Группа подготовила конфиденциальный доклад на 17 страниц, в котором были описаны неортодоксальные методы борьбы с коронавирусом. Одной из идей, например, было лечить пациентов мощными препаратами от эболы, но в гораздо больших дозах, чем раньше.

Управление продовольствия и медикаментов США, а также Департамент по делам ветеранов уже реализовали некоторые из рекомендаций. В частности, они сократили производственные нормы и требования для определенных лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз согласился с большей частью рекомендаций из доклада группы. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении Wall Street Journal. Доклад был передан вице-президенту Майку Пенсу, который возглавляет группу в Белом доме по борьбе против коронавируса.

Главный актив доктора Кэхилла – его связи, которые он нажил через свою инвестиционную фирму. Среди его контактов миллиардеры, такие как соучредитель PayPal Питер Тиль, основатель инвестиционной компании Raptor Group Джеймс Паллота и финансист Майкл Милкен. Благодаря им доктор Кэхилл получил достаточную легитимность, чтобы пробиться к чиновникам США в разгар кризиса.

Он и его группа часто дают советы Нику Айерсу, который давно работает помощником Майка Пенса.

Издание пишет, что никто из участников группы не получит финансовой выгоды от текущей деятельности. Они утверждают, что мотивированы возможностью использовать свои связи и сбалансированную научную информацию для борьбы с COVID-19, которая на федеральном уровне и на уровне штатов проходит с проблемами.

“Мы можем потерпеть неудачу. Но если все удастся, это может изменить мир”, – сказал химик из Гарвардского университета и участник группы Стюарт Шрайбер.

: charter97.org