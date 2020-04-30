«При Януковичі такого не було». Колишній співробітник посольства України в США опублікував відео повного огляду авто при виїзді з Борисполя

Близько 22:00 29 квітня на в’їзді в аеропорт Бориспіль поліція проводить повну перевірку автомобілів.
Про це у Facebook написав колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко та опублікував коротке відео огляду.
На відео помітно, що для руху транспорту залишена лише одна смуга дороги. Співробітники поліції підходять до машин і дивляться документи.
В коментарях Теліженко додав, що на виїзді теж влаштували перевірки.
«При Януковичі такого не було», – говорить коментатор.
Відео: Facebook/ andrii.telizhenko
Автор відео обурений діями поліції. Однак з чим вони пов’язані, невідомо.
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