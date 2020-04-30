«При Януковичі такого не було». Колишній співробітник посольства України в США опублікував відео повного огляду авто при виїзді з Борисполя

Близько 22:00 29 квітня на в’їзді в аеропорт Бориспіль поліція проводить повну перевірку автомобілів.

Про це у Facebook написав колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко та опублікував коротке відео огляду.

На відео помітно, що для руху транспорту залишена лише одна смуга дороги. Співробітники поліції підходять до машин і дивляться документи.

В коментарях Теліженко додав, що на виїзді теж влаштували перевірки.

«При Януковичі такого не було», – говорить коментатор.

Відео: Facebook/ andrii.telizhenko

Автор відео обурений діями поліції. Однак з чим вони пов’язані, невідомо.