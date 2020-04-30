Повінь – зміна системи

Menu
Close

Порошенко: За останній рік жодне військове судно ВСУ не перетнуло Керченську протоку, влада палець об палець не вдарила

30.04.2020

За рік президентства Володимира Зеленського українські військові кораблі не перетинали Керченську протоку, оскільки влада нічого не зробила для захисту свободи судноплавства в Азовському морі.

Про це заявив екс-президент Петро Порошенко, повідомляється на сайті партії «Європейська солідарність».

Політик зазначив, що в наступному місяці закінчується термін, коли Україна повинна заявити про свою позицію в Міжнародний арбітраж з морського права щодо компенсації Росією шкоди за порушення міжнародних норм в момент атаки на кораблі українського флоту в листопаді 2018 року.

Порошенко нагадав, що 25 травня минулого року Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі прийняв попереднє рішення на користь України, оголосив про застосування тимчасових заходів по відношенню до країни-агресора і зобов’язав її повернути українські суду і звільнити полонених моряків. Колишній глава держави вважає, що саме завдяки цьому вдалося повернути полонених на батьківщину.

Таке рішення трибуналу Порошенко назвав безпрецедентним, підкресливши, що воно стало можливим в результаті професійної роботи українських дипломатів. Були директиви давали чітке завдання — залучити агресора до відповідальності.

У травні, сказав колишній глава держави, мова повинна йти про компенсацію збитків Україні. Однак політик сумнівається в тому, що команда Зеленського збирається продовжувати цей міжнародно-правовий процес. Що стосується РФ, то там вже використовують тезу про те, що нинішня влада також вважає, що той похід військовою провокацією України.

Позиція ДБР і ФСБ з даного питання ідентична.

«Чи не єдиною розбіжністю між позицією цих двох відомств є те, що ФСБ заарештувала українських моряків, а ДБР — хоче пред’явити підозра командувачу Військово-морських сил України адмірала Ігоря Воронченко», — додав Порошенко.

Те, що цього поки не сталося, вважає лідер «ЄС», заслуга громадянського суспільства, політиків, військових і ЗМІ.

Читайте також:   Євросоюз не визнає російські паспорти, видані в Криму – заява

Відомо також, що кримінальну справу про те морському поході було розпочато з ініціативи екс-заступник глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова і досі не припинено.

Таким чином, соратники Зеленського виступають на боці агресора, заперечуючи висновки трибуналу, і ставлять під загрозу азовський пакет санкцій проти РФ, які були введені в ЄС і США.

Порошенко впевнений, що тих, хто ініціював і почав кримінальну справу за тим подіям, слід притягнути до відповідальності за державну зраду.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *