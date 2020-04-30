У Дніпрі мотоцикліст врізався в Hyundai: чоловіка госпіталізували

У середу, 29 квітня, на вулиці Космічній трапилася аварія. Тут мотоцикліст врізався в автомобіль Hyundai.

Інцидент стався приблизно о 19:00, – передає місцеве видання.

За попередньою інформацією, отриманою від свідків, автомобіль Hyundai рухався по вулиці Комарова. Водій повертав на вулицю Космічну і в цей момент в машину врізався мотоцикліст, який їхав у бік житлового масиву Перемога. Жінка, що сиділа за кермом, повідомила, що вона його не побачила.

На місце оперативно прибули співробітники поліції і медики. Травмувався мотоцикліст, його госпіталізували в 16-шу міську лікарню.

Рух на цій ділянці несуттєво утруднено. В усіх обставин того, що сталося, буде розбиратися слідчий по ДТП.