Під Києвом затримали озброєну банду, яка грабувала елітні особняки

Збройну банду з чотирьох осіб, що здійснювали нальоти на елітні домоволодіння жителів Київської області знешкодили правоохоронці.

Плануючи розбійні напади, зловмисники збирали детальну інформацію про потенційних жертв: їх майно, способі життя, наявності охорони. Потім бандити проникали в домоволодіння і, погрожуючи господарям зброєю і фізичною розправою, виносили грошові кошти і цінності. Про це повідомляється на сайті прокуратури Київської області.

Уточнюється, що затримували підозрюваних у різних районах області. Під час проведення обшуків у членів банди виявлено та вилучено зброя, вибухівка, засоби конспірації, якими користувалися зловмисники при розбійних нападах, а також награбоване майно потерпілих.

Учасники збройної групи затримані в порядку ст. 208 КПК України. Зараз затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм) і ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України.

У разі доведення вини у вчиненні злочинів підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.