Ознаки коронавіруса по днях. Як протікають 22 дні в легкій і важкій формах

Китайські лікарі, яким вдалося успішно подолати коронавірус, описали симптоми Covid-19 днів. А саме як зазвичай захворювання розвивається з 1 по 22 день — в середньому саме стільки часу йде на повне вилікування.

Ознаки коронавіруса по днях:

1 — 4 день. Ключовий симптом — висока температура. Спостереження показало, що у деяких пацієнтом може паралельно виникати біль у м’язах, діарея, нудота, сухий кашель, кон’юнктивіт. Втім, медики повідомляють, що частина хворих може не відчувати взагалі ніяких симптомів, навіть слабкості.

5 — 6 день. У низки пацієнтів серйозно утруднюється дихання, з’являється задишка. Якщо до цього часу людина не звернувся в швидку, то потрібно терміново це робити на даному етапі.

7 день. У частини інфікованих проблема з диханням посилюється, таким пацієнтам допомагають дихати за допомогою апаратів, деяких підключають до ШВЛ. Однак у більшості навпаки симптоми слабшають.

8 — 9 день. У пацієнтів, які переносять захворювання у важкій формі, починають відмовляти легені.

10 — 11 день. Важкі хворі поступають в реанімації, у них виникає біль в животі.

12 день. Більшість пацієнтів одужують, температура знижується до нормальної.

17 день. Важливий день для важких хворих, який ще називають днем боротьби за життя: вони або починають йти на поправку, або вмирають (в Україні летальні випадки близько 2,5% від загального числа інфікованих).

18-22 день. Повністю видужали, виписують. Навіть після виписки людина може продовжувати кашляти, це незаразні розголосу хвороби.