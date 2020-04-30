Як вберегтися людям із серцевою недостатністю під час пандемії

Американська асоціація серця попереджає, що серцева недостатність підвищує ризик ускладнень та смерті від COVID-19, і вимагає додаткової пильності під час пандемії, пише Жіночий світ з посиланням на Health Day.

“Коли серцева система ослаблена серцевою недостатністю і не в змозі нормально функціонувати, вона може бути біль сприйнятливою до запального стресу, викликаного вірусною інфекцією, такою як COVID-19”, – сказав доктор Джейкоб Чемалакуджі. Він медичний директор з серцевої недостатності та кардіології трансплантації з Міської лікарні серця в Плано, Техас.

Також викликає занепокоєння той факт, що серцева недостатність ослаблює імунітет.

Якщо у вас серцева недостатність, ви повинні відстежувати свої симптоми та повідомляти про значні зміни свого лікаря. Це дає змогу медикам контролювати ваш стан та краще зрозуміти, чи варто вам їхати до лікарні.

Медики рекомендують щоденно зважуватись, відстежувати появу набрякання ніг, задишки та болю в грудях. Також необхідно стежити за рівнем фізичної активності та сном.

На скільки це можливо, люди з серцевою недостатністю повинні уникати контактів з іншими людьми, адже вони входять до групи ризику і з великою імовірністю матимуть серйозні ускладнення, якщо інфікуються коронавірусом.

Тож, якщо у ваших близьких серцева недостатність, будьте завжди на зв’язку з ними через телефон або інтернет, нагадуйте їм про необхідність прийому ліків. За перших же ознак COVID-19 негайно зверніться до лікаря.

: wworld.com.ua

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