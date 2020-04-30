Тина Кароль и Дан Балан ошеломили зрителей чувственным видео

Уже давно ходят слухи о романе Дана Балана с украинской певицей Тиной Кароль. Об этом заговорили еще в прошлом году, когда молдавский исполнитель стал наставником 9 сезона вокального талант-шоу «Голос страны». Многие отметили, что между артистами возможны отношения.

Тренеры проекта записали новую совместную песню под названием «Помнишь», над которой довольно долго трудился Дан. Интересно то, что ролик на песню артисты записывали в спальне Тины. Видео опубликовано на YouTube канале шоу ” Голос країни”.

Тина и Дан так чувственно исполнили новую композицию, что ведущие “Голоса” Катя Осадчая и Юрий Горбунов предположили, что артисты вместе проводят карантин.

Новая песня, новые эмоции, новые чувства тренеров шоу, которым приписывают романтические отношения, никого не оставили равнодушным. В течение выполнения в кадре появлялись романтические эпизоды из разных эфиров «Голосу країни», которые олицетворяли собой историю любви пары.

В течение сезона зрители следили за развитием романтических отношений двух звездных тренеров проекта, которые и до сих пор полны загадок и неопределенности, хотя мама Дана Балана уже спела на главной вокальной сцене на всякий случай свадебную песню для пары.

Также напомним, что в октябре 2019 года Дан Балан совместно с Тиной Кароль презентовал на украинской версии теле-шоу «Танцы со звездами» композицию «Домой» в новой обработке. Позже звёзды выступили с данной песней на премии M1 Music Awards.

: ukrainianwall.com