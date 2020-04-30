В Україні перенесли запуск системи фотовідеофіксації порушень ПДР через карантин

В Україні перенесли запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантин.

Як повідомили в пресслужбі МВС, рішення про перенесення було прийнято через введені обмеження з боротьби з коронавірусом.

«Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації», — відзначили там.

Точної дати запуску системи не назвали. У МВС наголосили, що система не буде працювати до завершення режиму суворого карантину.

: nv.ua

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