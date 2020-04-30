В Італії розповіли про причини спалаху COVID-19 у країні

Великий масштаб епідемії коронавіруса COVID-19 в Італії пояснюється тим, що вірус проник в країну ще на початку зими, але виявити його на ранніх стадіях завадила спалах грипу. Про це в інтерв’ю РБК заявив глава департаменту інфекційних захворювань в італійському Вищому інституті здоров’я, науковий радник уряду Італії Джованні Рецца.

«У більшості випадків COVID-19 протікає у пацієнтів в легкій формі, і тому його симптоми легко сплутати із симптомами грипу. Тільки коли ми почали стикатися з важкими випадками, що супроводжуються пневмонією, стало зрозуміло, що ми маємо справу з чимось іншим», — сказав він.

Рецца припустив, що вірус міг потрапити в Італії ще в середині січня, однак перший офіційний випадок захворювання був виявлений 20 лютого. «Тобто до моменту, коли ми тільки виявили вірус і почали усвідомлювати його небезпека, епідемія вже зайшла досить далеко», — резюмував вчений.

Італія — третя за кількістю діагностованих випадків захворювання країна в світі (майже 200 тис., відстає від США та Іспанії). В останній тиждень влади фіксують зниження темпів поширення вірусу в країні. 20 квітня вперше з початку епідемії загальне число заражених в Італії скоротилася порівняно з попередньою добою — базовий коефіцієнт репродукції вірусу опустився нижче одиниці. «За останні тижні сповільнилися темпи зараження, і, за нашими прогнозами, така тенденція продовжиться в найближчий місяць», — заявив Рецца.

При цьому система охорони здоров’я в змозі справлятися з потоком хворих, запевнив Рецца. «Ми побудували спеціальні госпіталі для пацієнтів, заражених COVID-19, і всі, у кого є хоча б симптоми коронавіруса, розміщуються там. З моменту початку кризи число ліжок у відділеннях інтенсивної терапії вдалося збільшити на 50%», — розповів епідеміолог.

Італія знімає обмеження

26 квітня влада країни оголосила про зняття частини обмежень з 4 травня і перехід до «другої фази» боротьби з епідемією. Зокрема, будуть відкриті парки, а ресторани зможуть продавати їжу на винос. Під забороною залишаться масові заходи і багато громадські місця. Більше число компаній, у тому числі торговельні точки, почнуть відкриватися з червня. «Ми не можемо дозволити собі жити з жорстким карантином довше, ніж протягом пари місяців. В іншому випадку, від вірусу ми, може, і позбудемося, але зіткнемося з загрозою зубожіння», — вважає Рецца.

Загроза другої хвилі вірусу

Хоча в силу економічних чинників італійські власті змушені пом’якшити карантин, такі послаблення створюють ризики виникнення нових вогнищ COVID-19, попередив експерт. «Щоб уникнути масштабної другої хвилі, уряду потрібно постійно нагадувати людям про важливість дотримання соціальної дистанції», — сказав він.

Окрему увагу, на його думку, варто приділити питанню контролю за пересуванням громадян усередині Італії та мінімізації ризику переходу вірусу з півночі на південь країни. «Якщо люди з північних регіонів принесуть вірус на південь, це може викликати великі труднощі, тим більше що система охорони здоров’я на півдні гірше підготовлена до епідемії, чим більш забезпечений північ», — пояснив він. Лікарям і госпіталях на місцях потрібно як можна швидше фіксувати нові випадки зараження, щоб придушувати потенційні великі вогнища епідемії, додав Рецца.

Згідно з даними на 28 апрhttps://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/en/єлю, в регіоні Ломбардія (епіцентр розповсюдження вірусу) за весь час вірус діагностовано у понад 74 тис. чоловік, а серед регіонів півдня лідирує Кампанія, де діагностованих випадків близько 4,3 тис.

Ймовірно, що до нормального життя в Італії та інших країнах люди зможуть повернутися тільки з появою вакцини, на розробку якої може піти рік, якщо не більше, вважає Рецца. До цього моменту громадянам доведеться дотримуватися запобіжних заходів, у тому числі тримати соціальну дистанцію.

«Нам доведеться жити з вірусом і навчитися поважати: це дуже небезпечний хлопець», — сказав італійський учений. Навіть в Італії, яка стала одним з центрів пандемії, переважна частина населення все ще не набула імунітет до вірусу, що створює ризики появи нових вогнищ хвороби.

«Найближчим часом ми плануємо розгорнути масштабну систему тестів, яка покаже відсоток населення з позитивною реакцією на COVID-19 на основі серологии (сироватка крові). Поки ж, за приблизними оцінками, в епіцентрах епідемії на півночі країни відсоток населення з імунітетом може досягати 30-40%, в інших зачеплених кризою регіонах — близько 10%, в решті частини країни — від нуля до декількох відсотків», — сказав учений. «Якщо брати показник по Італії в цілому, то частка людей з імунітетом значно нижче 10%. До колективного імунітету нам ще дуже далеко», — пояснив він.

Поки що найкраще, на що можна сподіватися в короткостроковій перспективі, — це розробка більш ефективних методів лікування коронавіруса, вважає Рецца. За його словами, в Італії вже проходять випробування різних ліків і методик, які застосовуються для лікування пацієнтів, але ще не пройшли дослідження. «Мова йде про цілий безлічі терапій: це і антивірусні препарати, та імуномодулятори, і інші ліки. Наприклад, ми використовуємо гепарин, щоб запобігти тромбоз судин в легенях», — пояснив учений.

За його словами, перші підтверджені методи лікування будуть виявлені через кілька місяців. «Далі, якщо ми доведемо користь ліки, яке вже використовується проти інших хвороб, то майже відразу зможемо застосовувати його широко. Якщо ж це якесь нове ліки, то це більш складний процес», — зазначив Рецца.

ВООЗ запізнилася

Науковий радник італійських властей Джованні Рецца вважає, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) могла б раніше закликати інші країни вжити заходів, щоб зупинити поширення коронавіруса. «ВООЗ трохи запізнилася з оголошенням тривоги за пандемії», — вважає він.

15 квітня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити внески в бюджет ВООЗ, пояснивши це тим, що організація «не впоралася зі своїм основним обов’язком і повинна нести відповідальність». На думку Трампа, дії організації сприяли «дезінформації» Китаю про коронавирусе, що, найімовірніше, призвело до більш масштабної спалаху COVID-19, ніж могло б бути в іншому випадку. США були найбільшими донорами ВООЗ і вносили туди $ 500 млн щорічно. У Росії рішення Трампа назвали спробою знайти «винних» за поширення вірусу і довести свою «безгрішність».