Однокурсник Путіна: Трамп може віддати Україну за «компромат на Байдена»

Президент США Дональд Трамп може посприяти тому, що його російський колега Володимир Путін влітку 2020 року проведе «маленьку переможну війну» проти однієї з сусідніх країн.

Про це повідомляє видання «Гордон» з посиланням на заяву колишнього радянського розвідника і однокурсника глави Кремля по інституту КДБ Юрія Швеця.

Заради того, щоб на час «розв’язати Володимиру Путіну руки», глава Білого дому Дональд Трамп може ініціювати скасування антиросійських санкцій. Більш того, Юрій Швець заявив про те, що президент США готовий фактично «паралізувати» роботу Пентагону, що фактично стане для Кремля сигналом до дії.

Подібні дії Дональда Трампа стануть його реакцією на «послугу», надану йому Москвою. Юрій Швець озвучив версію про те, що саме Росія допомогла американському політику виграти президентські вибори, і тепер Володимир Путін може вимагати оплату боргу». Згідно думку колишнього розвідника, улітку 2020 року Росія спробує захопити одну з сусідніх держав: це буде або одна із країн Балтії, або Білорусь чи Україна.

«Володимир Путін запропонував Дональду Трампу феєричну операцію з надання допомоги на прийдешніх президентських виборах. З цією метою спецслужби РФ через Україну реалізують «вбивчий компромат» на Джо Байдена», – пояснив Юрій Швець.

Крім цього, експерт вважає, що Володимира Путіна та Дональда Трампа дійсно багато що пов’язує. Він упевнений, що непросто знайти більш страшне звинувачення на адресу лідерів Росії і США. І це при тому, що ще недавно спеціальний прокурор США Роберт Мюллер не зміг знайти прямі докази зв’язку або змови двох світових лідерів.

«В кінцевому підсумку Демократичної партії США так і не вдалося прибрати Дональда Трампа від влади. І ось тепер його ворогам зроблений воістину царський подарунок: їм відкритим текстом повідомляється «з Кремля», що прямо зараз Путін втягує Трампа в змову, в ході якого той повинен здійснити державну зраду заради переобрання на другий термін», — резюмував колишній розвідник.