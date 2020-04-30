У НАНУ озвучили прогноз по даті піку смертності від COVID-19 в Україні

Пік захворюваності COVID-19 в Україні орієнтовно доведеться на 2-5 травня, пік летальних випадків — на 3-10 травня.

Прогноз поширення хвороби в Україні на базі математичного моделювання оприлюднила Національна академія наук, передає НВ.

«Пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5 травня, пік летальних випадків — на 3-10 травня. Після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 500 випадків) зниження нових випадків інфікування буде спостерігатися до 5 червня в медианном значенні 380 випадків (діапазон прогнозованих значень 220 – 610)», — йдеться в повідомленні.

Після досягнення піку летальності зниження кількості нових летальних випадків буде відбуватися до 5 червня. Сценарій розраховувався в умовах теоретичного продовження карантину до 5 червня 2020 року.