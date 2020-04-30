Українцям назвали галузь з найвищим зростанням зарплат

Станом на березень 2020 року заробітні плати в сфері «Інформація та телекомунікації» в Україні підвищилися на 25%.

Державна служба статистики надала дані щодо зміни середньої заробітної плати офіційно оформлених на роботу громадян України за видами економічної діяльності у березні 2020 року.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на офіційний сайт Держстату.

Згідно з інформацією Державної служби статистики, лідером по середньому зростання протягом місяця виявилася зарплата в галузі «Інформація та телекомунікації». У порівнянні з періодом за лютий 2020 року вона збільшилася на 24,9%. Це є найвищим показником за всіма видами економічної діяльності. Середня зарплата фахівців в цій області склала 23 303 гривень.

Рекордне падіння за місяць продемонструвала зарплата в сфері «Тимчасове розміщення та організація харчування», що відбулося із-за введеного в Україні карантину, спричиненого поширенням коронавирусной інфекції. У процентному співвідношенні падіння зафіксовано на позначці в 23,8%, а середня зарплата в цій галузі тепер становить 5 648 гривень.

Серед галузей економіки, зарплати в яких також продемонстрували тенденцію до падіння, виявилися авіаційний транспорт (15,6%) і операції з нерухомим майном (7,9%).